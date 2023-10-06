السعودية .. الشرطة تكشف واقعة ضرب شخص لآخر في محطة بنزين | فيديو

أوضح متحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في السعودية أن الفيديو المتداول لاعتداء شخص على آخر بالضرب في محطة بنزين، تبين أنه وقع منذ شهرين وأن المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية إن إجراءات الاستدلال حول الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، بيّنت أن الحادثة وقعت منذ شهرين.

ولفت متحدث الشرطة إلى أن المعتدى عليه لم يتقدّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة.

إلى ذلك جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب بيان المتحدث باسم الشرطة.