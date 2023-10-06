توجيه الرئيس السيسي بمد مبادرة "100 يوم صحة" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمد المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، فضلا عن عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان/توجيهات رئاسية بمد مبادرة «100 يوم صحة»/، قالت صحيفة/الأهرام/ أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمد المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، لتقديم خدماتها لجميع المواطنين في جميع المحافظات.



وبحسب الصحيفة، فقد أوضح عبدالغفار أن المبادرة قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 36 مليونا و895 ألفا و432 خدمة، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بالمبادرة يرجع إلى تأثيرها الإيجابي، في إتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ مدبولى يوجه بسرعة تعامل الجهات المعنية مع آثار السيول بمطروح/، قالت صحيفة/الأهرام/ وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتى الإسكندرية والبحيرة وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية بمحافظة مطروح فى التعامل مع آثار السيول‪.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي شدد، خلال متابعته أمس مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على سرعة التعامل مع السيول التى تعرضت لها المحافظة ــ وتوفير مختلف الإمكانات لحل أى مشكلة نتجت عن مياه السيول سواء بالطرق أو المرافق العامة وغيرها، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.



وأوضحت الصحيفة، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق أمس ، قافلة شاملة محملة بأكثر من ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية ولحوم و٣ آلاف لحاف وبطانية بجانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها على أهالى مرسى مطروح ، جراء موجة الأمطار والسيول التى تعرضت لها المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا لجهود التحالف بتقديم الدعم اللازم للمواطنين بكل المحافظات، والوقوف بجانبهم وقت الأزمات.



وبالانتقال إلى صحيفة/الجمهورية/ وتحت عنوان/ مدبولى .. للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: بدء إعلان نتيجة "معلم مساعد ".. للعام الثاني/ وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الثاني كما وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاستعداد لمسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها فى شهر يناير ٢٠٢٤ وذلك فى إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اليوم بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك على موقع https://jobs.caoa.gov.eg/ على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين.. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن نتيجة باقى المحافظات تباعا.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ في مشروع "سكن كل المصريين" فتح باب تحويل الحجز بالإعلانات السابقة .. الثلاثاء/، قالت صحيفة/الجمهورية/، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين فئة منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقاً، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.



وبحسب الصحيفة، فقد أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبد الحميد إلى أن فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات سوف يكون خلال الفترة من الثلاثاء القادم وحتى ٢٤ أكتوبر الجاري، مضيفة أن عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التى تم طرحها في إعلانات سابقة.

