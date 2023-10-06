"الأهرام":العاصمة الجديدة ستكون القاطرة التى تقود كل أنشطة الدولة فى شتى المجالات

رأت صحيفة/الأهرام/ أن العاصمة الجديدة ستكون القاطرة التى تقود كل أنشطة الدولة فى شتى المجالات.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ العاصمة الجديدة قاطرة الحداثة/، البعض يعتقد أن العاصمة الجديدة مجرد مبان زاهية الألوان، مزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية، وذلك لمجرد التجديد والتباهى بأن عندنا مدينة ذكية تشبه ما عند الدول المتقدمة، لكن هذا فهم قاصر لمغزى وفلسفة إنشاء هذه العاصمة، وقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الفلسفة، وذلك المغزى، خلال زيارة يوم الإثنين الماضى، المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الصحيفة، الرئيس قال إن العاصمة الجديدة ليست وجاهة حضارية واجتماعية، وإنما هى بداية لوضع أنظمة ومسارات جديدة تكون أكثر نجاحاً من نظم الإدارة العتيقة ظللنا ندير بها الوزارات والجهاز الإدارى للدولة لعشرات السنين وبطبيعة الحال، فإن الهدف من كل هذا الجهد، هو تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، لتوفير وقته وجهده ونقوده، ومن ثم زيادة قدرته على المشاركة فى إنجاز عملية التنمية الشاملة الحالية، أن العاصمة الجديدة ستكون القاطرة التى تقود كل أنشطة الدولة فى شتى المجالات.

