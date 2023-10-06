الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الليلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.



وأضاف أبو ردينة -في لقاء مع تلفزيون فلسطين- أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تتحملان المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأرض الفلسطينية كافة، وآخرها هجوم المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى من العالم، مؤكدًا أن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستتخذ إجراءات وخطوات في المحافل العربية والدولية، وعلى المستويات كافة، لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر.

