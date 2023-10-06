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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: 115 سيارة ومعدة شاركت في إزالة ورفع مياه السيول

صدى البلد

 قال محافظ مطروح خالد شعيب، أمس /الخميس/، إن عدد السيارات والمعدات التي شاركت في سحب وشفط مياه الأمطار والسيول من المناطق المتضررة، 115 سيارة ومعدة منها 59 سيارة ومعدة َ تابعة لشركات مياه الشرب، و25 سيارة ومعدة لشركة مطروح، و34 للشركات بالمحافظات المجاورة الإسكندرية والبحيرة الجيزة. 


وأكد المحافظ أن مجلس المدينة مستمر بأعمال شفط وسحب المياه من خلال 20 سيارة ومعدة مابين لودر وسيارة قلاب وماكينات شفط وغيرها، وتكثف إدارة الحماية المدنية بمطروح جهودها من خلال 36 سيارة ومعدة، تداعيات موجة الطقس السيء والآثار الناجمة عنه وجهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق في مدينة مرسى مطروح.


وتفقد محافظ مطروح أعمال سحب وشفط تراكمات المياه بمنطقة الكيلو 4، والاطمئنان على الانتهاء من إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة سوق ليبيا، وتم الدفع بمساعدات ودعم مواد غذائية لمتضررى السيول، حيث قامت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع كميات من المواد الغذائية على متضرري السيول بمنطقة الكيلو 4 دعما للأسر المتضررة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير. 


وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وطمأنتهم، مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.


رافق المحافظ خلال جولته أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورجال الحماية المدنية.
 

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