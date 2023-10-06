نشرة المرأة والصحة.. علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان ونيرمين الفقي تثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

يعد النوم جزءًا مهمًا من الروتين اليومي، وإذا فاتتك النوم الجيد، فقد تصاب بمجموعة من المشكلات الصحية، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات الطاقة، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز، وبطء التفكير، وحتى مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقا لبحث جديد نشر في مجلة ارتفاع ضغط الدم، فإن النساء اللواتي يعانين من النوم قد يكونن أيضا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تصدر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف نجله إصابته بخلايا سرطانية.

غالبًا ما يظهر الأشخاص المعرضون للحوادث سلوكًا ينطوي على مخاطرة، أو عدم الاهتمام بالتفاصيل، أو الاندفاع، أو التهور، يمكن أن تؤدي مثل هذه السمات إلى وقوع حوادث في بيئات مختلفة، بدءًا من حوادث المرور وحتى إصابات مكان العمل والحوادث المنزلية.