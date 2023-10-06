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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان ونيرمين الفقي تثير الجدل

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تحذير عاجل| هؤلاء الأشخاص يصابون بارتفاع ضغط الدم

يعد النوم جزءًا مهمًا من الروتين اليومي، وإذا فاتتك النوم الجيد، فقد تصاب بمجموعة من المشكلات الصحية، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستويات الطاقة، وتقلب المزاج، وصعوبة التركيز، وبطء التفكير، وحتى مشاكل في الجهاز الهضمي، وفقا لبحث جديد نشر في مجلة ارتفاع ضغط الدم، فإن النساء اللواتي يعانين من النوم قد يكونن أيضا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

 

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

تصدر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف نجله إصابته بخلايا سرطانية.

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

غالبًا ما يظهر الأشخاص المعرضون للحوادث سلوكًا ينطوي على مخاطرة، أو عدم الاهتمام بالتفاصيل، أو الاندفاع، أو التهور، يمكن أن تؤدي مثل هذه السمات إلى وقوع حوادث في بيئات مختلفة، بدءًا من حوادث المرور وحتى إصابات مكان العمل والحوادث المنزلية.

 

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