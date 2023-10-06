أصحاب الهمم بشمال سيناء يهنئون الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

تقدم أصحاب الهمم بشمال سيناء بأصدق وأرق التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر التي تحمل نسائم النصر والعزة والكرامة للشعب المصري وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ وتدارسها الأجيال.

أصحاب الهمم:

وقال د. حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش، أمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن "تهنئتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي تعبيرا عن حبنا وتقديرنا لراعي أصحاب الهمم الذي لا يغيب عنا ولا نغيب عنه بالقول والفعل .

وأضاف أن الجميع يتفاني في حب هذا الوطن وخدمته والتضحية لأجله حتي ننهض ببلادنا، لتأكيد عظمة هذا الشعب وصلابته أمام المحن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

