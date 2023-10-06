واثق من الفوز.. محمد عبد الشافي يدعم أهلي جدة قبل مواجهة الاتحاد

كشف محمد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، عن توقعاته لمباراة أهلي جدة والاتحاد، المقرر لها اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي.



وسبق وأن لعب محمد عبد الشافي في صفوف أهلي جدة خلال الفترة من 2014 حتى 2018.

وقال محمد عبد الشافي في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية:" أهلي جدة فقد 5 نقاط في آخر جولتين ما تسبب في تراجعه للمركز السادس، والانتصار اليوم سيرفع من معنوياته ويدفعه للمزيد من الانتصارات، أما الهزيمة أو فقدان أي نقطة، ربما يحبطه ويؤثر على موقفه في المسابقة".



وأضاف: "اللقاء يمثل مرحلة عنق الزجاجة، للخروج من دائرة نزيف النقاط، والعودة إلى الواجهة”.



وأختتم: “لاعبو أهلي جدة مطالبون بتحمل المسؤولية وتقديم كل ما عندهم، لأن الفريق يحتاج لانتصار يعيد له الثقة، وأنا واثق أن الأهلي قادر على الفوز اليوم والمنافسة على اللقب”.