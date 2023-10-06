من هو جيم جوردان الذي يدعمه ترامب لتولي رئاسة مجلس النواب الأمريكي؟

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب دعمه لتولي جيم جوردان رئاسة مجلس النواب الأمريكي خلفا لكيفن مكارثي، الذي تم إقالته من قبل أعضاء المجلس، لأول مرة في تاريخ أمريكا.

من هو “جوردان”؟

جيم جوردان هو عضو في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أوهايو منذ عام 2007. وهو أحد أبرز المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب، وقد دافع عنه في محاكمات العزل السياسي وانتقد التحقيقات التي تستهدفه. كما يعتبر “جوردان” من أبرز قادة حركة الشاي الجمهورية، وهي حركة محافظة تطالب بخفض الضرائب والإنفاق الحكومي.

ويتنافس “جوردان” على منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، وهو المنصب الثالث في ترتيب خلافة الرئاسة، بعد أن أعلن “ترامب” دعمه له في تغريدة على تويتر.

وقال “ترامب”، إن “جوردان” هو "محارب" و"قائد" و"صديق"، وأنه سيكون "رئيساً رائعاً" للمجلس. مضيف، أنه سيعمل على "إعادة بناء أمريكا" و"التصدي للتطرف الأيسر".

ولكن جوردان يواجه منافسة شديدة من زميله في الحزب كيفن مكارثي، الذي يشغل منصب زعيم الأغلبية في المجلس، والذي يحظى بدعم كبير من زملائه الجمهوريين. حسبما ذكرت “فوربس”.

كما يواجه “جوردان” انتقادات من بعض المعارضين، الذين يتهمونه بالتستر على فضائح جنسية وقعت عندما كان مدرباً للمصارعة في جامعة أوهايو.