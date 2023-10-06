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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدراج 11 باحثا بصيدلة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

العلماء
العلماء

أعلنت جامعة ستانفورد، وهى جامعة أمريكية بحثية خاصة بكاليفورنيا، اختيار 11 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2022 وضمن التصنيف علماء العالم.

وهم  د. عبد الناصر سنجاب، د. خالد أبو زيد، د. إبتهال الدمرداش، د. أميمة الدهشان، د. محمد عاشور، د. رانيا حتحوت، د. محمد الشاذلى، د. مها نصر، د. فادية يوسف، أستاذ مساعد د. ندى مصطفى.


أعربت د. أمانى كامل عميد الكلية عن سعادتها وشرفها لوجود 8 % من أعضاء هيئة التدريس لدى كلية الصيدلة في هذه القائمة، كما أشادت بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى مدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين .


وقالت إن ترتيب جامعة ستانفورد مرموق و يضم العديد من العلماء من مجالات العمل المختلفة و القائم على عدد المخطوطات العلمية الدولية المنشورة من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم، و أيضا يعتمد على عدد الاستشهادات الكلية و النوعية في كل تخصص، علاوة على عدد الاستشهادات من المراجع و الأبحاث المرجعية و الكتب،علاوة على عدد المخطوطات العلمية التي تم تحكيمها عالمياً و دولياً.


وأضافت أن هناك معلومات موحدة عن الاستشهادات،  مؤشر h، مؤشر hm المعدل المشترك واستشهادات للمقالات في مناصب التأليف المختلفة، ومؤشر مركب و يتم عرض البيانات بشكل منفصل لتأثير هؤلاء العلماء في عام واحد وفي حياتهم المهنية بالكامل.

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