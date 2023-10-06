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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومية للبريد تصدر بطاقة تذكارية في الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر

صدى البلد

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
 

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة احتفال سنوي يجدد الروح الوطنية ويحمل ذكريات وعلامات مجد تتوارثها الأجيال على مر العصور؛ لذا تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على مشاركة الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتوثيق هذا الحدث وتخليده.
 

 

وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن الهيئة أصدرت هذا العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٥٠ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مجموعة طوابع تذكارية مكونة من أربعة طوابع بريدية تعبر عن هذا الانتصار العظيم، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.
 

جدير بالذكر أن مقاس البطاقة  (١٤ سم في ١٧.٥سم) مكونة من أربعة طوابع مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، أوفست، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
 

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