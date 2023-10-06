الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الشهيد الفلسطيني لبيب الضميدي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مقتل الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في حوارة، ليرتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه الجريمة امتدادا لجرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد أبناء شعبنا.

كما أدانت الوزارة بشدة تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كونها حسب ادعائه أهم من حياة الفلسطينيين، واعتبرته غطاء إسرائيليا رسميا لهذه الجريمة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على تفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف مصادر تمويلها ورعايتها وإسنادها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الاستعمار وبناء البؤر العشوائية التي أصبحت قواعد ارتكاز لعناصر الإرهاب اليهودي.