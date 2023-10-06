عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الشهيد الفلسطيني لبيب الضميدي

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مقتل الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في حوارة، ليرتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

 

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه الجريمة امتدادا لجرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد أبناء شعبنا.

 

كما أدانت الوزارة بشدة تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير المتواصل بشأن حرية تنقل المستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، كونها حسب ادعائه أهم من حياة الفلسطينيين، واعتبرته غطاء إسرائيليا رسميا لهذه الجريمة.

 

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها، وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على تفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة، ووقف مصادر تمويلها ورعايتها وإسنادها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الاستعمار وبناء البؤر العشوائية التي أصبحت قواعد ارتكاز لعناصر الإرهاب اليهودي.

الأرض الفلسطينية المحتلة الأرض الفلسطينية البؤر العشوائية الأمن الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الفلسطينية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

موضوعات متعلقة

سحب رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

لهذا السبب.. الفلبين تعلن حالة تأهب القصوى في 42 مطارا

الإمارات تدين الاقتحامات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

حاكم سيفاستوبول يعلن إحباط مسيريتن أوكرانيتين على القرم

إصابة 9 أشخاص في ضربات روسية بخاركيف

ارتفاع حصيلة شهداء الكلية الحربية بحمص إلى 89 ضحية.. تفاصيل

مصرع أكثر من 40 شخصاً في فيضانات الهند

ترشيحاتنا

معاكم شهرين.. رسالة هامة من الرئيس السيسي لـ المحافظين

150 جنيه.. بشري سارة لأصحاب المعاشات بنقابة المهندسين| تفاصيل

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ