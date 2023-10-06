مايا مرسي: اكتمال الشمول المالي للمرأة يتحقق بدعم جميع البنوك

نظم المجلس القومي للمرأة، اجتماعا مع بنك مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس بجهود بنك مصر برئاسة الدكتور محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة في دعم وتمكين المرأة المصرية، مشيرة الى أنه يعد من أكثر البنوك التي قدمت خدمات للمرأة، علاوة على ما يتمتع به من مصداقية كبيرة ، وتتميز خدماته بالاستدامة، وأشادت بتنظيم البرنامج التدريبي super she، الذى يستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك وتمكين المرأة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها .



وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أنه إذا قدمت جميع البنوك ذات الخدمات للمرأة سوف نضمن تحقيق الشمول المالي للمرأة بنسبة 100%، متمنية أن تحذو جميع البنوك حذو بنك مصر فى دعم المرأة .



وأشادت الدكتورة مايا مرسى بدور ميسرات المجلس فى توعية وتدريب السيدات بالمحافظات لافتة إلى وجود 1000 ميسرة من إجمالي 3000 ميسرة مستهدفة، لافتة إلي أن برنامج تحويشة يضم الآن 233 ألف سيدة وتم بدء الادخار الرقمي الفعلى بعدد من المجموعات الرقمية مع البنك الزراعي المصري فى عدد من القري والمحافظات، كما عرضت جهود المجلس في برنامج نورة الذى يستهدف تمكين الفتيات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات .



وأكدت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر خلال الفترة الماضية قد حقق انجازات كبيرة وصلت الى اصدار ٥٨ ألف بطاقة ميزه و١١ ألف محفظة إلكترونية تم إصدارها للمتدربات مؤكدة علي أن بنك مصر يجد تنظيم وإصرار وأهداف مع المجلس القومي للمرأة، واشادت بموظفي بنك مصر مؤكدة أنهم جنود البنك علي الارض ويعملوا بصبر ويتحملوا الزحام والقيام بعمل آلاف الكروت في أوقات محددة، مؤكدة علي انهم يسيروا علي المسار الصحيح وسوف يقوموا بتحقيق المزيد من النجاحات ، كما أكد الأستاذ أحمد عادل نائب اول مدير عام قطاع الشمول المالي أن البنك يعمل بشكل استثنائي علي مستويين أساسيين وهما برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرا إلي أن نموذج المحاكاة البنكية هو نموذج فريد لأول مرة في مصر.



واستعرضت الأستاذة انجي اليماني انجازات المجلس في برنامج الشمول المالي مؤكدة أنه يستهدف مليون ومائتي الف سيدة و٦٠ الف مجموعة و٣٠٠٠ ميسرة مالية داخل مشروع تحويشة، لافتة الى ان المجلس قد بدأ فعلياً بـ 14 محافطة العمل علي الارض وتكوين حوالي 11 الف مجموعة والبدء بالادخار الرقمي بمحافظتي أسيوط والبحيرة، واستعرضت نتائج مبادرة "تحويشة فى بنك" الذي يجوب القري والمحافظات لكسر حاجز خوف السيدات من التعامل المصرفي من خلال بناء بنك بالقرية لمدة يومين للمحاكاة البنكية وعرض الخدمات البنكية بالمحاكاة من خلال الميسرات المدربات من بنك مصر على الاجراءات البنكية المختلفة وتقدبم خدمات للسيدات بالمحاكاة واستعراض الخدمات البنكية التي تتم بناءا علي التثقيف المالي بالشراكة مع عدد من البنوك والوزارات، والجلسات التوعوية التي ينظمها المجلس مع safe kids بالإضافة إلي التوعية بالبرنامج باستخدام العرائس رشيدة وفصيلة لارسال رسائل التثقيف المالى بطريقة ترفيهية بسيطة.



فيما عرضت داليا سعيد مسؤولة برنامج التثقيف المالي وريادة الاعمال بالمجلس منهجية برنامج التثقيف المالي - التعامل الرشيد مع اموالي الصادر عن منظمة العمل الدولية والموضوعات التى يتضمنها البرنامج وما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة حيث وصل عدد التدريبات الى ١٠٤٣ تدريب واستهدف ٤١١١٥ سيدة على مستوى ١٩ محافظة ، كما تم استعراض برنامج ريادة الاعمال - رائدة حيث تم تنفيذ ٥٤١١ تدريب مستهدفا ١٢٤٠٩٢ سيدة على مستوى ٢٠ محافظة ، كما تم استعراض الخطة المستهدفة خلال العام المالي 2023 /2024 حيث نستهدف ٨٠٠ تدريب تثقيف مالي و ٤٥٠٠ تدريب ريادة أعمال.

وعقب هذا العرض تم استعراض تحليل للبيانات الصادرة عن التدريبات المنفذة والتي اوضحت أن محافظتي المنيا والبحيرة هم أكثر المحافظات التى تم العمل بمراكزهم وبلغت عدد تدريباتهم ١٦٨٤ تدريب بالإضافة إلى تحليل للمعوقات التى تعوق المرأة عن تنفيذ مشروعاتها داخل محافظتهن كذلك رصد نسب التدريب المنفذه على مستوى المراكز والقرى.

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