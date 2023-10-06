لهذا السبب. .الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية ليومين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية يومين ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع بدء ما يسمى "عيد بهجة التوراة".

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، في بيان: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، كما سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد بهجة التوراة اليهودي".

وأوضح عليان أن الأغلاق سيبدأ 6 أكتوبر 2023، وسيرفع في منتصف ليل السبت-الأحد، بناء على تقييم الوضع الأمني.

ويتزامن عيد “بهجة التوراة” مع اليوم الأخير من ما يسمى “عيد العرش” الذي بدأ في 29 سبتمبر 2023.