بوابة روز اليوسف تطلق حملة تعزيز حصون الوعي في العام الذهبي

أطلقت بوابة روز اليوسف احد إصدارات مؤسسة روز اليوسف الصحفية حملة «تعزيز حصون الوعي في العام الذهبي».

وقال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف ، غضون مجلس نقابة الصحفيين، نطلق اليوم عبر #بوابة_روزاليوسف حملة «تعزيز حصون الوعي في العام الذهبي» فكرتها الاحتفال عام من 6 أكتوبر 2023- 6 أكتوبر 2024.

وأضاف عبد المجيد: “نبدأ اليوم المرحلة الأولى تتضمن عشرة سلاسل من الفنون التحريرية والأفكار الإبداعية.. حملة «الريشة تُحيي أرواح شهداء وأبطال أكتوبر» أحد التطبيقات العملية للحملة الرئيسية، كل مُبدعي مصر والوطن العربي والعالم مدعوون للمُشاركة في الاحتفاء باليوبيل الذهبي لانتصار الكرامة العربية”.

