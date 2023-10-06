بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٥ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ سبتمبر الماضي وحتى ٦ أكتوبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة ٢٩سبتمبر*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يوم الجمعة الموافق ٢٩ سبتمبر المحافظات بالبدء في تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية التي تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

السبت 30 سبتمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الثامن لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي بدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023 بتنفيذ ٥ دورات تدريبية وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندية وذلك بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، ودورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني، ودورة تنظيم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدى دورات التعاون مع الوكالة الألمانية giz ، ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلى المتكامل التى يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية المستوى الاساسي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد منها 165 متدربا.

الأحد1 أكتوبر

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمي للبنك الدولي التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

الإثنين 2 أكتوبر

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 75 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى، مؤكدا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 371,7 مليون جنية.

الثلاثاء 3 أكتوبر

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كلا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكري الخمسين من انتصارات أكتوبر المجيدة.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، السيد / إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بحضور سفير هولندا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والهجرة الهولندية .

الأربعاء 4 أكتوبر

استعرض اللواء هشام آمنة، في التقرير الذي تلقاه حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" وأبرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 719 ألف و 155 رسالة، تضمنت حوالى 119,5 ألف شكوى تم حل 117 ألف شكوى منها بنسبة 97,8%، وجاري حل 2572 شكوى، مؤكدا علي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 289 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن".

الخميس 5 أكتوبر

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عما تم إنجازه بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 ، حيث نجح مشروعك في تنفيذ ٢٠٧,٥ ألف مشروع بقروض بلغت حوالي ٢٧,١ مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من ١,٦ مليون فرصة عمل ، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

كما احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتخرج ١٤٠ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

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