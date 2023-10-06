رسالة من شوبير للأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة خاصة لأبطال دوري أفريقيا قبل القرعة اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب شوبير:"اليوم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. كل التوفيق للأندية المصرية".

تحتضن مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويبدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحفل بسحب قرعة الكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصرا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في قرعة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويعد الزمالك الأعلى تصنيفا بين أندية القارة الإفريقية، والأفضل تاريخيا عن كل الفرق المتواجدة بالمسابقة.