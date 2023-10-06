مسئول حزبي: محاولات النهج الغربي لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية فاشلة

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي استكمالا للنهج الغربي المسيس الذي يتعمد تشويه سمعة وصورة مصر أمام العالم، بمعلومات مزيفة غير حقيقية وغير مستندة لأي جهة رسمية تؤكد صحة ما تدعيه، مشيراً إلى أن مصر لن تسمح بفرض وصاية عليها أو التدخل في شئونها، فهي أدرى بأمورها وتسير على نهج دستورها وقانونها.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن البرلمان الأوروبي يعمل وفق أجندة غربية مدفعوة تستهدف التحدث بلسان أهل الشر والجماعات الإرهابية التي ما زالت تضع مصر نصب أعينها لتشويهها والافتراء عليها ببيانات وتقارير ممولة تنقل أكاذيب وشائعات، لا سيما بالتزامن مع حدث كبير تخوضها الدولة المصرية متمثلا في الإنتخابات الرئاسية، لافتا أن البرلمان الأوروبي سيصدر عدة بيانات الفترة المقبلة تستهدف التشكيك في مسار الانتخابات وتعكير صف المصريين.

وطالب بعدم الالتفات لمثل هذه التقارير المزيفة، والاصطفاف خلف الهيئة الوطنية للانتخابات والامتثال لقراراتها التي دائما تكون متفقة مع الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كبيرة ولا يليق لها أن تنصت لهذه المهاترات ولن تسمح بالتدخل في شئونها اي كانت الجهة ، وستمضي في طريقها نحو التنمية والنهوض.

وأضاف عبد الهادي، أن البرلمان الأوروبي دائما ما يستقي معلوماته من قبل منصات التواصل الاجتماعي والتي تحركها الجماعات الإرهابية التي دائما ما تميل نحو تزييف وتشويه الإنجازات التي تتم على أرض الواقع في مصر، مما يجعله غير لائق بأن يكون جهة تصدر أحكام على دول.