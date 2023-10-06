الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الجمعة آخر أسعار الدواجن في الأسواق عن طريق البث المباشر، قال إبراهيم محمد أحد بائعي الدواجن بمحافظة القاهرة الكبري ، إن أسعار الدواجن إرتفعت في الفترة الأخيرة ولكنها تشاهد هبوط اليوم.

ولفت البائع إلي أن أرتفاع الأسعار بسبب أارتفاع سعر الأعلاف الخاصة بغذاء الدواجن وبالإضافة إلي تغير المناخ وحلول فصل الشتاء.



وأشار صاحب المحل إلي أن سعر الفراخ البيضاء 77جنيها للكيلو ، والفراخ البلدى 110جنيهات والبانيه 160جنيها، والوراك 45 جنيها، والهياكل 50 جنيهات، والكبد والقوانص 50جنيها للكيلو ، والبط والأوز 110جنيهات للكيلو، والسمان 100جنيه للزوج، والارانب 110جنية للكيو والرمي 110 جنيهات للكيلو.

وحذر من شراء الفراخ المسرطة التي تباع بالكيلو وليست بالواحدة وذلك لما تحمله من أمراض تضر بالناس.

وتوقع البائع انخفاض الأسعار الفترة القادمة بشكل ملحوظ.