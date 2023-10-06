وزير الدفاع الأسبق: البطل الحقيقي لنصر أكتوبر الإنسان المصري عسكريا أو مدنيا.. فيديو

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن البطل الحقيقي لهذه الملحمة التاريخية" 6 اكتوبر" هو الإنسان المصري سواء كان عسكريا او مدنيا، لذلك تسمي بالملحمة لأن الجميع قام بدوره سواء القوات العسكرية او الجيش المصري قاموا بأدوارهم على أكمل وجه.

وأكد حفظي، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية "الأولى " إن السياسيين والذين كانوا يرتبطون بعملية التفاوض والالتحام، استمروا ٩ سنوات للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لمجرد الانسحاب.

استعادة مصر أراضيها والكرامة المصرية

وأضاف، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، أن الرجال المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات المختلفة القانونية الأيديولوجية استمروا ٧ سنوات لاستراد طابة، فهي منظومة شارك فيها كل الأفراد في اكتر هدف واحد وهي كيفية استعادة مصر الأرض والكرامة المصرية.