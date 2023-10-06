أفضل علماء العالم.. أول تعليق من عبدالناصر سنجاب بعد اختياره ضمن قائمة ستانفورد

أعرب الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، عن سعادته لإدراجه ضمنمن علماء الجامعة في قائمة أفضل علماء العالم وفقًا لترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية وهي جامعة أمريكية بحثية، قائلًا "لم أغفل عن البحث العلمي طوال فترة حياتي".



وأوضح "عبد الناصر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ، أن اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم إنجاز يحسب للدولة المصرية بالكامل، منوها إلى أن هذا الإنجاز والتكريم نوع من أنواع التقدير المعنوي.

يذكر أن الدكتور عبدالناصر سنجاب قد فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ايضاً لعاميين متتاليين 2019و2020 ، وتم اختياره بقائمة أفضل علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وذلك تقديرًا للسجل التاريخي والمهني الحافل بالانجازات أبرزها نشر ما يقرب من 150 بحثا دوليا، وحصوله على 2 براءة اختراع في مجال اكتشاف الدواء، اضافة الى مساهمته فى إنشاء وتطوير مركز أبحاث الدواء في جامعة عين شمس، كما ان له كتابين فى مجال الصيدلة والدواء واسهامات علمية متعددة.



أعلنت جامعة ستانفورد، وهى جامعة أمريكية بحثية خاصة بكاليفورنيا، اختيار 11 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2022 وضمن التصنيف علماء العالم.

وهم الدكتور عبد الناصر سنجاب، د. خالد أبو زيد، الدكتورة إبتهال الدمرداش، د. أميمة الدهشان، الدكتور محمد عاشور، الدكتورة رانيا حتحوت،الدكتور محمد الشاذلى، د. مها نصر، د. فادية يوسف، أستاذ مساعد د. ندى مصطفى.



أعربت د. أمانى كامل عميد الكلية عن سعادتها وشرفها لوجود 8 % من أعضاء هيئة التدريس لدى كلية الصيدلة في هذه القائمة، كما أشادت بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى مدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين .



وقالت إن ترتيب جامعة ستانفورد مرموق و يضم العديد من العلماء من مجالات العمل المختلفة و القائم على عدد المخطوطات العلمية الدولية المنشورة من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم، و أيضا يعتمد على عدد الاستشهادات الكلية و النوعية في كل تخصص، علاوة على عدد الاستشهادات من المراجع و الأبحاث المرجعية و الكتب،علاوة على عدد المخطوطات العلمية التي تم تحكيمها عالمياً و دولياً.

وأضافت أن هناك معلومات موحدة عن الاستشهادات، مؤشر h، مؤشر hm المعدل المشترك واستشهادات للمقالات في مناصب التأليف المختلفة، ومؤشر مركب و يتم عرض البيانات بشكل منفصل لتأثير هؤلاء العلماء في عام واحد وفي حياتهم المهنية بالكامل.