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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بالبداري وديروط لإزالة الاعلانات غير المرخصة

إزالة الإعلانات الغير
إزالة الإعلانات الغير مرخصة بمركز البداري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستكمال وتكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع ومراعاة الصالح العام وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ إنه تم التكليف بتشكيل لجان بكل مركز من مسئولي إدارات الإعلانات للمرور الميداني ومراجعة الإعلانات على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وفقًا للضوابط التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

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وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز  وهشام عبده رئيس قسم الاعلانات والاشغالات وعلاء عبد الرحمن مدير شئون البيئة بالمجلس وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بحملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بميدان الشهداء وميدان المحطة وميدان الجامع البحري وشارع عباس بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز ومسئولي إدارة الإعلانات وقسم الإنارة العامة بالمركز وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

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