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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 11 باحثا بصيدلة عين شمس ضمن قائمة الأفضل عالميا ودعم غير مسبوق للجامعات بأرض الفيروز

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إدراج 11 باحثا بصيدلة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم
أعلنت جامعة ستانفورد، وهى جامعة أمريكية بحثية خاصة بكاليفورنيا، اختيار 11 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الأكثر تأثيرا في العالم في عام 2022 وضمن التصنيف علماء العالم.

 

32 عالما بجامعة طنطا ضمن قائمة الأفضل حول العالم
أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة Elsevier، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة 32 عالما من جامعة طنطا بزيادة فى العدد 6 علماء عن قائمة العام الماضي.

ذكرى نصر أكتوبر.. دعم غير مسبوق لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مضيفا أن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل وتخدم أغراض الصناعة وتُلبي احتياجات المجتمع في سيناء.

 

طفرة حقيقية في "الأبنية التعليمية" في عهد السيسي
 

اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتوسع في الأبنية التعليمية وتطويرها ،  فقد تم التوسع في عدد المدارس وشكل المدارس .

 

وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الخميس حفل تخريج دفعة ٢٠٢٣ من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ود. ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

 

10 علماء من جامعة حلوان يتصدرون قائمة أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023
 

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخرة بكل ما تشهده الجامعة من تقدم في البحث العلمي، مقدما التهنئة  للعلماء العشرة الذين تصدروا التصنيفات العالمية. مؤكدًا أن هذا الترتيب يعكس جهودهم الجادة في دعم البحث العلمي وتوفير كل الإمكانيات الضرورية، مشيدا بدورهم في تعزيز البحث العلمي، وإثراء العملية التعليمية ورفع مكانة جامعة حلوان على المستويات الإقليمية والدولية.

 

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