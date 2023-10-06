ثقافة بني سويف تنظم فعاليات فرحتنا في كل مكان ضمن الاحتفال بنصر أكتوبر

تنظم مديرية الثقافة بمحافظة بني سويف مجموعة من الفعاليات على مستوى قصور وبيوت الثقافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن عقد محاضرات وورش عمل للرسم والفنون وفقرات فنية وغنائية وإنشاد وغيرها من الفعاليات التي يتم عقدها على مدار 5 أيام.



وتضمن التقرير الذي أعده الدكتور أحمد خليفة مدير عام مديرية الثقافة ، الإشارة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، تستلهم جميعها بطولات نصر أكتوبر المجيد وتضحيات الجنود البواسل إبان الحرب، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من الشباب، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال الفترة المذكورة.

حيث بدأت الاحتفالات منذ الرابع من الشهر الجاري ،في عدد من المقرات الثقافية بقرى المحافظة والتي شملت (بيت ثقافة إهناسيا الخضراء، مكتبة دلاص الثقافية، مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق، مكتبة منشأة عاصم مكتبة الحي الثاني ، بيت ثقافة إهناسا المدينة، مكتبة طنسا بني مالو ، بيت ثقافة أبوسليم، مكتبة النادي الرياضي، مكتبة سمسطا الثقافية، بيت ثقافة الفشن، بيت ثقافة أبو صير الملق)، فيما تتواصل الاحتفالات اليوم بقصر ثقافة بني سويف، من خلال تنظيم أمسية شعرية لعدد من الشعراء وعروض فنية متنوعة، يليها احتفال "غد السبت" بمقر قصر ثقافة شرق النيل، ثم تختتم الفاعليات بقصر ثقافة ببا الأحد المقبل.