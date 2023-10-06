ًنادر السيد مديرا فنيا لنادي النجوم خلفا لـ سعيد عبد العزيز

أتم مسؤولو نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة رئيس مجلس الإدارة، أحد أندية دوري المحترفين، التعاقد مع نادر السيد لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا لسعيد عبدالعزيز الذي رحل عن صفوف الفريق.

ويقود نادر السيد الفريق بداية من الجولة الثالثة أمام فريق القناة علي استاد بنى سويف الرياضي.

وكان قد تقدم سعيد عبد العزيز المدير الفني للنادي نجوم مصر باستقالته من تدريب الفريق، عقب خساره الفريق بثنائية أمام نادي أسوان، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين.

وتعاقد نادي النجوم مع سعيد عبد العزيز لتولي تدريب الفريق بدورى المحترفين بالموسم الجديد والتى جاءت نتائجه من الفريق تعادلا سلبيا أمام فريق مكادي بالجولة الأولي، وتلقي الخساره من فريق أسوان بثانئية ضمن منافسات الجولة الثانية.