جامعة سيناء تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

قدمت جامعة سيناء التهنئة لجموع الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة سيناء، ان القوات المسلحة الباسلة قدمت تضحيات مجيدة تسجل في تاريخ الوطن، وكذلك كافة مؤسسات الدولة المصرية التى تعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في بناء جمهورية جديدة تنعم بكل دعائم النمو والاستقرار.





وأكدت جامعة سيناء حرصها على تقديم كافة إمكانياتها لدعم العملية التعليمية في سيناء من خلال فرعيها بمدينتى العريش والقنطرة، والتى تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم المشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تأهيل طلابها لأسواق العمل المختلفة في الداخل والخارج.





وأشارت جامعة سيناء، إلى استمرارها فى تقديم كافة الخدمات التعليمية والتنموية فى شمال سيناء ، فى صورة منح دراسية وكذلك فى صور إطلاق قوافل طبية لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج مجانا لأهالى سيناء، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات فى مستشفى الجامعة وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لخدمة المجتمع المحيط، لافتة إلى ان الجامعة تعطى أولوية لتوظيف الإداريين والفنيين من أهالى سيناء.





وتضم جامعة سيناء فرع العريش كليات: الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات والإدارة والإعلام، فيما تضم جامعة سيناء فرع القنطرة: الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام عربى وانجليزى.

وتحرص جامعة سيناء على تقديم حزمة من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين وأبناء محافظة شمال سيناء، وأبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب حرصها على دعم المشروعات التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين من أبناء المحافظة.