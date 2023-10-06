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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دكرنس 2007 يخطف 3 نقاط بفوز مستحق على المنصورة 2-1

صدى البلد

حصد فريق دكرنس ثلاثة نقاط غالية بعد فوزه المستحق  على ضيفه فريق المنصورة بهدفين لهدف وحيد فى اللقاء الذى جري بينهما بملعب حمدينو عبدالجليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى الجمهورية مواليد 2007 لكرة القدم ،  وللفريق لقاءين مؤجلين .

ومع انطلاقة الشوط الأول وفى الدقيقة الثانية فاجأ فريق المنصورة مضيفه فريق دكرنس بهدف مباغت من خطأ مشترك مابين مدافعى الفريق وحارس مرماهم ، هذه الهدف أصاب الفريق ببعض الارتباك والتسرع فى انهاء الهجمات ولكن سرعان مااستعاد الفريق توازنه وهاجم فريق المنصورة ، واعتمد الفريق عل هجماته من طرفى الملعب والعمق ولكن التسرع فى انهاء الهجمات حال دون احراز هدف التعادل ، بينما اعتمد فريق المنصورة على الهجمات المرتدة المنظمه وتميزوا بالقتالية على كل كره ، ومع المحاولات الهجومية المستمرة لفريق دكرنس تمكن اللاعب أحمد عبدالغنى من احراز هدف التعديل لفريقه فى الدقيقة 30 من هذا الشوط ،واستمرت محاولات الفريق الهجومية على امل احراز هدف الفوز قبل نهاية هذا الشوط دون جدوى .


ومع انطلاقة الشوط الثانى هاجم فريق دكرنس وتميزت هجماتهم بالشراسة والرغبة فى اقتناص الفوز والثلاثة نقاط واستمر فريق المنصورة على نهجه الدفاعى واعتماده على الهجمات المرتدة ، وقد اجرى مديرهم الفنى تغييرات دفاعيه فى صفوف فريقه للخروج بنقطة التعادل وسط تألق من حارس ومدافعى فريقه بشكل كبير ، فى المقابل اجرى فريق دكرنس تغييرات هجومية منها اضطراريه ومنها فنية وواصل الفريق ضغطه على مدافعى فريق المنصورة فى كافة أرجاء الملعب واستمرت معها المحاولات الهجومية حتى تمكن اللاعب أحمد عبدالغنى وفى الدقيقة 41 من احراز الهدف الثانى له ولفريقه واقتناص الفوز والثلاثة نقاط.

 

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