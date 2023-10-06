الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 12 مواطنا فلسطيني من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا عقب احتجازهم لساعات، عرف منهم: زيد عودة، ومؤمن عودة، ومأمون نائل عودة.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني صيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.