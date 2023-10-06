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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد بدوي : مصر دولة قرارها مستقل ولا تقبل تدخل البرلمان الأوروبي فى شئونها

صدى البلد

أعرب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع فى مصر.

وأكد بدوى فى بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبى واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.

وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية لم يراع  أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.

وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبى يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأشار إلى أن هناك  محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ فى الاعتبار استقلالية هذه الدول.

وتابع ان مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبى علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأوضح أن مصر شهدت  خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية فى كافة المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.


وجدد النائب أحمد بدوى دعمه للقيادة المصرية فى سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أى تدخل فى شئونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.

مجلس النواب البرلمان الأوروبي مصر

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