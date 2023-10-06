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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان شديد اللهجة من حملة مواطن تنديدا بقرار البرلمان الأوروبي

صدى البلد

أكد المركز الإعلامي لحملة مواطن، أن مصر لن ترهبها بيانات، بعدما أصبح اللعب على المكشوف ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأصدرت حملة مواطن لدعم مصر،  بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع، لكل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي وكلمات أعضاءه بشأن مصر، إذ إنه يعد انتهاك ينضم لسلسلة مستمرة من الانتهاكات وتزييف الحقائق والاستماع لطرف واحد دون الآخر أو النزول إلى أرض الواقع.

وأكدت حملة مواطن التي تحمل شعار "كن مع الوطن" أن أي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر لن يقبله الشعب المصري لأنه بات يعلم من يحرك من ومن يسعى لهدم الاستقرار وإشعال الفوضى من جديد، باستخدام شعارات وجمل رنانة من الزمن الماضي، لكن انتهت الحكاية وفهم الشعب ولن يقع في الفخ مرة أخرى.

وقال محمد فاروق، رئيس الحملة والمنسق العام على مستوى الجمهورية، إن البيان هو والعدم سواء ولن نرضخ للمخططات الخارجية التي تتم بمساعدة آخرين من الداخل، وأقول للجميع مصر أمانة وعلينا جميعا الحفاظ عليها بالتماسك والعمل الجاد وعدم الالتفات إلى أي أكاذيب تحاول تعكير الصف، مشيرا إلى مصر قادمة بفضل الله وقوة وصبر شعبها وطيبة أرضها.


وأكد فاروق، أن ما يحرك الخارج هو الخوف من قوة مصر وتحركها لبناء دولة مكتملة الأركان تخطط لتمتلك غذائها وسلاحها، وتطور وتعمر وتنمي، وتحكم قرارها دون تحييد أو ضغوطات من أحد، مطالبا المصريين بأن يحافظوا على وطنهم ولا يسمعوا إلا لصوت العقل وصوتهم وفقط لا أحد آخر، قائلا: "الخير قادم".

المركز الإعلامي لحملة مواطن حملة مواطن البرلمان الأوروبي

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