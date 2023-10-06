رحاب موسى : ادعاءات البرلمان الأوروبي كاذبة ومضللة ومدفوعة الأجر

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المختصة بهذا الأمر ، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق على أحد.



وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، وتدير الانتخابات الرئاسية بحيدة وعدالة ونزاهة القاضي، كما توفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

ورفضت النائبة رحاب موسي ، أي محاولات للاستقواء بالخارج، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية تتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر لا يقبله أي مواطن مصري ،

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك من لا يريدون أن تجرى في مصر انتخابات رئاسية نزيهة، والجماعة الإرهابية وقوى الشر يروجون الشائعات والأكاذيب والأخبار غير الصحيحة للتشكيك في العملية الانتخابية .