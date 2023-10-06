قرار عاجل من رئيس كوت ديفوار بإقالة الحكومة

أصدر رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا اليوم الجمعة 6 حل رئيس أكتوبر 2023، قرارا بإقالة الحكومة بحسب ما أعلن الأمين العام للرئيس أبو رمان سيسي.

وقال سيسي إن "الرئيس يعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء باتريك آشي ولجميع أعضاء الحكومة لالتزامهم بخدمة الأمة خلال السنوات الماضية"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أنهم سيستمرون في الاحتفاظ بالسلطة المؤقتة حتى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة.

وبحسب تقارير إعلامية، أبلغ الرئيس واتارا أعضاء الحكومة بالتعديل الوزاري المرتقب خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير في 28 سبتمبر.

وتشهد كوت ديفوار في عام 2025 انتخابات رئاسية، وفاز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي، ويَعِد بأن يكون الحزب الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية.

ولم يكشف الرئيس الحسن واتارا عن نيته بشأن الترشح لولاية رابعة في كوت ديفوار.