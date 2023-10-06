رئيس وزراء المجر: أوروبا ستحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية بسبب أذربيجان

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي، أن يقدر العلاقات مع أذربيجان؛ إذا أرادت بروكسل أن تكون مستقلة عن إمدادات الطاقة الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء المجري أن: "أذربيجان دولة رئيسية، وبدونها لا يمكننا أن نصبح مستقلين في مجال الطاقة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه بدون إمدادات الغاز من أذربيجان؛ لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي.

واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، قرارا، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أذربيجان.

كما لم يستبعد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اتخاذ إجراءات ضد أذربيجان؛ إذا تفاقم الوضع في قره باغ.