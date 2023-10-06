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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تحصد 4 مراكز أولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعات المصرية، وزيادة وعي الطلاب بهذه القضية الهامة وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) والمركز الأول في فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية (الغير هادفة للربح) والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المُتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والتي تمت تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي إلى أن جامعة كفر الشيخ حصدت 10 مراكز من 18 مركزًا على مستوى المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، وشملت المشروعات الفائزة طبقًا للفئات ما يلي:

في فئة المشروعات كبيرة الحجم، فاز مشروع "التخلص من الكتل الحيوية النباتية الموجودة فى قشر الأرز ومخلفات قصب السكر وإنتاج مواد السيليكون النانونيه واستخدامه في تصنيع المصباح الثنائي" بالمركز الأول (معهد النانو تكنولوجي)، كما فاز مشروع "كبسولة حيوية ذكية من ثاني اكسيد الكربون وصافي انبعاث صفري" بالمركز الثاني (كلية الزراعة).

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أما في فئة المشروعات المتوسطة، فاز مشروع "تجميع ورد النيل وانتاج مواد نانومترية من مستخلصاته لمعالجة مياه الصرف وبعض الأغراض الطبية بالمركز الثاني (معهد النانو تكنولوجي).

وفي فئة المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة، فاز مشروع "طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المُستدامة" بالمركز الثاني (كلية الهندسة).

أما في فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فقد فاز مشروع "روبوت ذاتي الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية باستخدام الحاسب الآلي" بالمركز الأول(كلية الهندسة).

وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، فاز مشروع "الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني في تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومُكملتها المسايرة للموضة طبقًا لرؤية مصر 2030" بالمركز الاول (كلية التربية النوعية)، كما فاز مشروع "نظام ذكي لتحلية وتنقية المياه يعمل كليا بالطاقة الشمسية" بالمركز الثاني (كلية الهندسة).

أما في فئة المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فقد فاز مشروع "نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية الـ LiFi" بالمركز الأول(كلية الهندسة) كما فاز مشروع "الصيدلية الذكية" (كلية الذكاء الاصطناعي)، ومشروع المصعد الذكي (كلية الذكاء الاصطناعي).

كما فاز مشروع "طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، وتم عرض المشروع في احتفالية تكريم مشروعات المحافظة بمحافظة المنوفية، من خلال مشرفة المشروع الدكتورة غادة هميسه ومشاركة الطلاب أحمد عماد الدين لطفي والطالب أحمد محمد الطارون.
 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التغير المناخي والتحول الأخضر التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعات المصرية الجامعات المصرية

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