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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية ردا على بيان الاتحاد الأوروبي: أكاذيب.. ونرفض أي تدخل في شئوننا

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب

رفضت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن مصر، معتبرة ذلك تدخلا سافرا وغير مقبول علي الإطلاق في الشأن المصري.

وأكدت النائبة أسماء الجمال، في بيان، أن بيان الاتحاد الأوروبي يتضمن أكاذيبا لا تمت للواقع المصري بصلة، كما أن توقيته الحالي ينم عن سوء نية تجاه الدولة المصرية، كما أنه يتضمن معلومات تخدم أعداء الدولة.

وقالت الجمال، نرفض التدخل في شئون مصر من قريب أو بعيد، مثمنة البيان الذي صدر عن مجلس النواب الذي يعبر عن ممثلي الشعب.

وأضافت: أضم صوتي لصوت بيان مجلس النواب، وأدعو البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي، والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به، تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

البرلمان الأوروبي بيان الاتحاد الأوروبي مجلس النواب العلاقات الخارجية

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