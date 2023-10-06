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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العربي الناصري: بيان البرلمان الأوروبي «أكاذيب» وتدخل سافر في شئون مصر

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديموقراطي

أصدر الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بيانا، شجب خلاله بأشد العبارات، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن المصري الداخلي.

ورفض الحزب العربي الناصري، رفضا تاما، سياسة “لي عنق الحقيقة”؛ من أجل ممارسة ضغوط على الدولة المصرية وقيادتها الوطنية، وذلك عبر إصدار بيانات مشوهة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن قيادات وأعضاء الحزب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الوطنية المخلصة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى أتم استعداد لمجابهة أي معتد أيا كان، وبكل الآليات المتاحة.

وأكد الحزب، أنه على البرلمان الأوروبي أن يهتم بقضايا مواطنيه وأزماتهم، وأن يتوقف عن سياساته الخارجية المعادية لكل ما هو مصري وعربي.

وفي السياق ذاته ندد الحزب بأي شخص تسول له نفسه الاستقواء بهذا الغرب الاستعماري من أجل تحقيق مصالح شخصية أو نفعية، لأن شعب مصر الواعي الأصيل سيلفظه، وسيلقي به في مزبلة التاريخ هو والغرب الذي يستقوي به على وطننا، ولن يسمح أبدا لأي من كان أن يعيش في هذا الوطن عميلا وخائنا، يزيف الحقائق، ويستقوي بعدو صريح؛ من أجل تحقيق أهداف مشبوهة.

وأشار الحزب إلى أن مصر التي علمت الدنيا الحضارة والثقافة هي أول دولة على وجه الأرض وضعت أسس حقوق الإنسان وطبقتها، ولا تحتاج إلى وصاية من أحد، خاصة هؤلاء الذين لا يمتون للإنسانية بصلة، بل يأخذونها شعارا زائفا من أجل التدخل في شئون الآخرين وابتزازهم، لكن هيهات لهم.

كما أكد الحزب رئيسا وقيادة وأعضاء، الوقوف صفا واحدا ضد الغطرسة الأوروبية والأمريكية وعملائهم المحليين، من أجل رفعة مصر وعزتها وكرامتها، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها البطل.

البرلمان الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزب العربي الديموقراطي الشأن المصري الداخلي

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