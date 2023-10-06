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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير السعودي يهنئ الشعب المصري بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

السفير أسامة نقلي
السفير أسامة نقلي

تقدم السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي في مصر، بخالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة مرور خمسين عاما على ذكرى يوم العبور، وذلك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وكل من قنصليتي المملكة في الإسكندرية والسويس، متمنياً للشقيقة مصر موفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.

من ناحية أخرى، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدا في هذا الصدد بما حققته القوات المسلحة المصرية من تضحيات عظيمة أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، مؤكدا أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً عربيا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم.

وأعرب عن أمله أن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصر والأمة العربية.

ووجه " العسومي"، التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكداً أن الشعب العربي يقدر تضحيات ودور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الأمة العربية وسلامة أراضيها .

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