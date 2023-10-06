سياسى روسي: علاقاتنا مع مصر لا مثيل لها.. فيديو

قال فيتشيسلاف ماتوزف، دبلوماسي سابق وخبير سياسي روسي: "كنا ننظر إلى مصر على أنها دولة طليعية في علاقتنا مع الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي".

وأضاف الدبلوماسي السابق والخبير السياسي الروسي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مشاركتنا مع مصر لم تكن مشاركة شكلية، لكنها تجاوزت الحدود التي كانت تتميز بها روسيا في علاقاتها مع الدول الأجنبية في المجال العسكري.

أوضح الدبلوماسي السابق والخبير السياسي الروسي، أن العلاقات بين مصر وروسيا تزيد عن 80 عامًا، مؤكدًا أنه من الممكن أن نستنتج أن العلاقات بين البلدين على مستوى عالٍ ولا مثيل لها في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأشار الدبلوماسي السابق والخبير السياسي الروسي، إلى أن هناك إنجازات ضخمة في العلاقات بين البلدين، مثل بناء السد العالي، المشروع الاقتصادي الذي لا مثيل له، مؤكدًا أن هذا المشروع لم يكن استنزافًا للاقتصاد المصري، بل كان لبناء وتطوير الاقتصاد المصري، بجانب وجود مشاريع أخرى لبناء البنية التحتية للاقتصاد المصري مثل مصانع الحديد والصلب.