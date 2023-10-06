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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

وزير الزراعة الروسي
وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف

أكد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أن روسيا انتهت من ترتيب الوثائق الخاصة بإمدادات الحبوب إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن عمليات التسليم قد تبدأ خلال شهر، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وسبق أن أعلن باتروشيف، في أغسطس الماضي، أن توريد الحبوب لـ6 دول إفريقية، سيتراوح من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سوتشي، خلال شهر يوليو الماضي، أن موسكو سترسل شحنات الحبوب المجانية إلى 6 دول إفريقية هي “مالي، وبوركينا فاسو، وزيمبابوي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا”.

وزير الزراعة الروسي وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف إفريقيا شحنات الحبوب المجانية إلى أفريقيا روسيا

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