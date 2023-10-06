نائب: الرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي رسالة واضحة للعالم

ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رد مجلس النواب على ادعاءات البرلمان الأوروبي الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ومحاولة التشكيك في القضاء، مؤكدًا أنه جاء قويا، ويمثل رسالة واضحة للعالم كله.

وأشار إلى أن بيان البرلمان، جاء رافضا للتدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري.

وأكد "عبد الفضيل" فى تصريحات له، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب الذي رد على ادعاءات البرلمان الأوروبي، داعيا الأخير إلى تركيز جهوده على الشأن الأوروبي، والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به، تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين، والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب"، في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

ووصف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، بالمغرض؛ لأنه يبتعد عن الحقائق، وكلامه مرسلا، وينطوي على مغالطات لا صحة لها، وتستهدف فقط النيل من حالة الاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر على مستوى كل المسارات.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، إنه مع ما أكده مجلس النواب بأنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لـ 3 وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023، كاشفة عن هذا الأمر، إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وشدد عبد الفضيل، على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا فى محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجرى الإعداد لها.