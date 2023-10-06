عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحزب الشعب الجمهوري: بيان البرلمان الأوروبي عبارة عن مغالطات وأكاذيب

صدى البلد

أعلن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة، وهو الأمر الذي يخالف مواثيق الأمم المتحدة.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، والتى تدل على أنه ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية- وهي ليست المرة الأولى-؛ وذلك بهدف فرض الوصاية على مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهم أنفسهم ينتهكون  حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعة للجماعة الإرهابية، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات، أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية على طول الخط منذ ثورة 30 يونيو، وجميعها افتراءات.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري ، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب أيضا حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على بعض المرشحين في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

ونوه رزق بأن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن المرشح المحتمل الذى حدده البيان تحديدا يتحرك بكل حرية ويقوم بجولات فى جميع المحافظات على مقار الشهر العقارى ولا يتعرض له أحد ولم يتم منعه.

ولفت رزق إلى أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا مما يعد تدخلا سافرا فى شئون دولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم  استقلالها وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.

البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تستأنف المساعدات الغذائية للاجئين في إثيوبيا

‏بث مباشر| محمد رمضان وبلاك تيما يحييان حفل ذكرى نصر أكتوبر بأسوان

مع ذكرى العبور .. مصر تبدأ تركيب أول قطعة نووية في تاريخها

محمد فوزي ضيف: 6 أكتوبر فشل كبير في تاريخ إسرائيل

فاركو يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدفين في الشوط الأول بالدوري

محمد فوزي ضيف: يجب استمرار الحذر من إسرائيل لأنها لا تصون العهود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

فيديو

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ