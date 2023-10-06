تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

تتعرض مدينة الإسكندرية حاليا لنوة غسيل البلح، وهي نوة مرتبطة برأس السنة القبطية، وتأتي في شهر سبتمبر من كل عام، ولكنها تأخرت هذا العام بسبب التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، وأصبحت سببا في تغييرات جذرية في مواعيد النوات.

ويطلق عليها المصريون نوة غسيل البلح، حيث يبدأ بعدها البلح فى الظهور فى الأسواق بكثافة ويختلف مذاقه للأحلي بعد سقوط المطر عليه كما يعتقد البعض.

وتعاني الإسكندرية على مدار يومين من تغييرات مناخية قاسية تسببت في هطول أمطار غزيرة بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة وبنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأكد الشريف على التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية على مدار الساعة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات

منوهًا أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار متفاوتة الشدة وخاصة بالمناطق الساخنة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وجاءت الجولات بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، ورؤساء الأحياء.

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