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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه 6 ساعات في شربين الدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم قطع المياه غدا السبت من الساعة 9 صباحا الى الساعة 3 عصرا من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة شربين  لتنفيذ اعمال صيانة علي خط طرد 600 مم بمحطة صرف بأرض النادي بشربين.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ اعمال الصيانة علي الخط المذكور سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة شربين تشمل منطقة المستشفي العام وعزبة الجزار وعزبة وهدان وارض النادي وشارع المركز وشارع السلك وعزبة مدكور وحي السلام..


ووجه "مختار" للواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال  المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

 وتهيب محافظة الدقهلية  المواطنين قاطني جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بمدينة شربين بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى صرف الصحي محافظ الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي رئيس مركز ومدينة أعمال صيانة

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