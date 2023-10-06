البورصة في أسبوع | الأسهم تخسر 20 مليار جنيه .. المؤشر الرئيسي يهبط 1.5% .. المصريون يستحوذون على 83% من المعاملات

البورصة خلال أسبوع..

الأسهم تخسر 20 مليار جنيه

المؤشر الرئيسي يهبط 1.5%

المصريون يستحوذون على 83%

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5546.54 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 23791.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 5378.89 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.7 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.213 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.647 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 4.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 723.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 255.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.8 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.