عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مرضه أوجع قلوب المصريين..

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن الدكتور هاني الناظر، وذلك بعد علم مرضاه، بمرض من يداويهم، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عندما نشر عبر صفحته اعتذارا، للمرضى الذين يعجز عن الرد عن أسئلتهم الطبية؛ لمروره بوعكة صحية.

وسأل الدكتور هاني الناظر، من خلال المنشور الخاص به، المرضى؛ أن يدعوا له بالشفاء، كما دعا لهم بأن يحفظهم الله ويبارك في صحتهم.

أما عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، فكشف عنها نجله الدكتور محمد الناظر من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ الدكتور محمد الناظر، بكشف الأعراض اللي شعر بها والده، الدكتور هاني الناظر قبل اكتشاف المرض، وهي الشعور بصداع متزايد استمر حوالي أسبوعا.

وشخَّص الأطباء هذا الصداع، بـ فطر أو بكتيريا، لكن تم إجراء عملية، وأخذ عينة من مكان الصداع، وللأسف الشديد، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، ويجري حاليا التحاليل والأشعة؛ لمعرفة نوعها، ومدى انتشارها؛ لتحديد ما هي خطة العلاج الأنسب.

وأكد الدكتور محمد الناظر، سوء حالة والده الصحية، ومكوثه في السرير داخل المستشفى، وطالب الناس بالدعاء لوالده.

ويبدو أن محبي  الدكتور هاني الناظر كانوا لا يرونه طبيبا فقط لمرض بعينه؛ لكن مرضه كشف كيف يعتبره الناس بطلاً شعبياً، ساهم في شفاء الكثيرين مجانا، دون النظر للأموال.

وبدأت المنشورات تتوالى، في حالة حزن كبيرة، على الدكتور هاني الناظر ومرضه، فنشر مدير مركز الدكتور هاني الناظر، شادي إمام حسن، منشورا آخر على صفحته الشخصية على فيس بوك، قال فيه: «أبي الثاني، الظهر والسند، شفاك الله وعافاك بحق الأيام الكريمة، أسألكم الدعاء للدكتور هاني الناظر؛ لمروره بوعكة صحية شديدة».

ونشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على صفحته على فيس بوك، صورة، تجمعه مع الدكتور هاني الناظر؛ بعد انتشار خبر إصابة الأخير بالسرطان.

وعلق “شعبان” على الصورة: “يا رب شفاءك”، وانهالت التعليقات بالدعاء للدكتور هاني الناظر داعين الله له بالشفاء.

وشارك عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الوطن العربي، منشور الوعكة الصحية الخاص بالدكتور هاني الناظر، وطلبوا الدعاء له، سواء من تلاميذه ومرضاه أو من محبيه.

وبعد انتشار الأعراض التي شعر بها الدكتور هاني الناظر، وهي الصداع، وارتباطه بوجود خلايا سرطانية؛ فقد يؤدي نوع علاج السرطان الذي يتلقاه المصاب، إلى الصداع، وقد تسبب المشاعر التي تمر بها خلال هذا الوقت، التوتر والصداع، ولكن هناك العديد من العلاجات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لمنع أو علاج الصداع والشعور بالتحسن.

ومن أعراض الإصابة بالسرطان أيضا- بالإضافة إلى الصداع-؛ “فقر الدم”، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، والجفاف الناجم عن القيء أو الإسهال، و"فرط كالسيوم الدم" هو ارتفاع مستوى الكالسيوم وحالات العدوى، بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب السحايا، ونقص الصفائح، وهو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

ويشار إلى أن الدكتور هاني الناظر، هو استشاري أمراض جلدية رئيس مركز البحوث سابقا، يساعد المرضى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على تشخيص مرضهم، والإجابة على تساؤلاتهم.

ولد هاني الناظر في 26 ديسمبر 1950، وشغل عدة مناصب، منها مساعد باحث في قسم علم الأدوية عام 1976، ومدرس مساعد في ذات القسم عام 1980، وباحث عام 1985، وأستاذ باحث عام 1990، ورئيس للمركز بين 2001 و2009.

رنا عبدالرحمن إصابة الدكتور هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

ملحمة أكتوبر.. نصر سالم يحكي بطولات رجال الاستطلاع خلف خطوط العدو

تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

اللواء محمد ثروت النصيري لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في سيناء .. وإرادة المقاتل المصري حققت النصر في حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

فيديو

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ