علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

مرضه أوجع قلوب المصريين..

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن الدكتور هاني الناظر، وذلك بعد علم مرضاه، بمرض من يداويهم، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عندما نشر عبر صفحته اعتذارا، للمرضى الذين يعجز عن الرد عن أسئلتهم الطبية؛ لمروره بوعكة صحية.

وسأل الدكتور هاني الناظر، من خلال المنشور الخاص به، المرضى؛ أن يدعوا له بالشفاء، كما دعا لهم بأن يحفظهم الله ويبارك في صحتهم.

أما عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، فكشف عنها نجله الدكتور محمد الناظر من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ الدكتور محمد الناظر، بكشف الأعراض اللي شعر بها والده، الدكتور هاني الناظر قبل اكتشاف المرض، وهي الشعور بصداع متزايد استمر حوالي أسبوعا.

وشخَّص الأطباء هذا الصداع، بـ فطر أو بكتيريا، لكن تم إجراء عملية، وأخذ عينة من مكان الصداع، وللأسف الشديد، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، ويجري حاليا التحاليل والأشعة؛ لمعرفة نوعها، ومدى انتشارها؛ لتحديد ما هي خطة العلاج الأنسب.

وأكد الدكتور محمد الناظر، سوء حالة والده الصحية، ومكوثه في السرير داخل المستشفى، وطالب الناس بالدعاء لوالده.

ويبدو أن محبي الدكتور هاني الناظر كانوا لا يرونه طبيبا فقط لمرض بعينه؛ لكن مرضه كشف كيف يعتبره الناس بطلاً شعبياً، ساهم في شفاء الكثيرين مجانا، دون النظر للأموال.

وبدأت المنشورات تتوالى، في حالة حزن كبيرة، على الدكتور هاني الناظر ومرضه، فنشر مدير مركز الدكتور هاني الناظر، شادي إمام حسن، منشورا آخر على صفحته الشخصية على فيس بوك، قال فيه: «أبي الثاني، الظهر والسند، شفاك الله وعافاك بحق الأيام الكريمة، أسألكم الدعاء للدكتور هاني الناظر؛ لمروره بوعكة صحية شديدة».

ونشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، على صفحته على فيس بوك، صورة، تجمعه مع الدكتور هاني الناظر؛ بعد انتشار خبر إصابة الأخير بالسرطان.

وعلق “شعبان” على الصورة: “يا رب شفاءك”، وانهالت التعليقات بالدعاء للدكتور هاني الناظر داعين الله له بالشفاء.

وشارك عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الوطن العربي، منشور الوعكة الصحية الخاص بالدكتور هاني الناظر، وطلبوا الدعاء له، سواء من تلاميذه ومرضاه أو من محبيه.

وبعد انتشار الأعراض التي شعر بها الدكتور هاني الناظر، وهي الصداع، وارتباطه بوجود خلايا سرطانية؛ فقد يؤدي نوع علاج السرطان الذي يتلقاه المصاب، إلى الصداع، وقد تسبب المشاعر التي تمر بها خلال هذا الوقت، التوتر والصداع، ولكن هناك العديد من العلاجات والاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لمنع أو علاج الصداع والشعور بالتحسن.

ومن أعراض الإصابة بالسرطان أيضا- بالإضافة إلى الصداع-؛ “فقر الدم”، وهو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، والجفاف الناجم عن القيء أو الإسهال، و"فرط كالسيوم الدم" هو ارتفاع مستوى الكالسيوم وحالات العدوى، بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب السحايا، ونقص الصفائح، وهو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

ويشار إلى أن الدكتور هاني الناظر، هو استشاري أمراض جلدية رئيس مركز البحوث سابقا، يساعد المرضى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على تشخيص مرضهم، والإجابة على تساؤلاتهم.

ولد هاني الناظر في 26 ديسمبر 1950، وشغل عدة مناصب، منها مساعد باحث في قسم علم الأدوية عام 1976، ومدرس مساعد في ذات القسم عام 1980، وباحث عام 1985، وأستاذ باحث عام 1990، ورئيس للمركز بين 2001 و2009.