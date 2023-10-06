وزير التعليم يهنئ "أحمد علوان" لفوزه بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم"

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة والتقدير للمعلم الدكتور أحمد علوان الذي فاز بالمركز الثاني عشر ضمن ١٥ معلما فائزا في الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم" التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير قدرات المعلمين والارتقاء بأدائهم الذي ينعكس بدوره على رسالتهم السامية في تنشئة وتأسيس الأجيال المتعاقبة من أبنائنا الطلاب، مشيدا بالتمثيل المشرف الذي قدمه الدكتور أحمد علوان خلال الدورة الرابعة لجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم".

وقد شهدت الدورة الرابعة لجائزة “محمد بن زايد لأفضل معلم” مشاركة ما يقارب ١٠ آلاف معلِّم، تأهَّل منهم للمرحلة النهائية 25 معلِّماً، ووصل عدد الفائزين المكرَّمين إلى 15 معلِّما.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد علوان يعد معلما بالمدرسة المصرية الدولية بالمعراج وهي مدرسة حكومية دولية بنظام البكالوريا الدولية .