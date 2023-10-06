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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية الرئيس.. «الشباب والرياضة» تستعد لتجهيز أندية الفتاة والمرأة للمشاركة بمعرض «تراثنا»

صدى البلد

تستعد وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب- إدارة الفتاة والمرأة، للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي تستمر فعالياته للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أندية الفتاة والمرأة تشارك في المعرض، من محافظات “الشرقية- الإسكندرية- سوهاج- الغربية- القاهرة”.

كما تشارك الوزارة، بمخرجات منتجات الفتيات والسيدات التي يتم تنفيذها داخل الورش التي تقام بمراكز الشباب، ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف، الإكسسوارات والأركت"، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة.

وتأتي المشاركة بمعرض "تراثنا"؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، والدعم المستمر للمرأة المصرية، وعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وتوفير أوجه الدعم لتلك الحرف؛ لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن للوصول بها إلى السوق العالمي.

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