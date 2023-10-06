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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: البرلمان الأوروبي يستهدف تفخيخ الأوضاع الداخلية في مصر وإفساد الانتخابات الرئاسية

النائبة شادية الجمل،
النائبة شادية الجمل، عضو مجلس النواب

أدانت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يأتي ترسيخا لتحيز البرلمان الأوروبي ضد مصر، ومعاداته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تمكن من تحقيق الاستقرار والتنمية بعدما كانت البلاد على حافة الانهيار.

وقالت الجمل، في تصريحات لها اليوم، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين حيث يصم آذانه عن الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الأقليات في أوروبا، كما لا يعير الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أي اهتمام يذكر، بينما يتسنح الفرص للهجوم على مصر، رغم استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالب القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني، بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي، بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي تنظر في ملفات السجناء، وأصدرت عددا كبيرا من قوائم العفو الرئاسي، وهو الأمر الذي قوبل بالترحيب من جانب المعارضة.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البيان جاء مغايرا للواقع في مصر، ويسعى لإفساد الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، بوصفه العملية الانتخابية بأنها “مقيدة”، فواقع الأمر يشير إلى وجود أكثر من مرشح رئاسي من أحزاب وتيارات مختلفة، كما أن المجال السياسي مفتوح أمام من يتمكن من استيفاء الشروط الدستورية للترشح للرئاسة.

واستنكرت دعم البرلمان الأوروبي لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة، الذي يبدو أنه غير قادر على جمع عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للرئاسة.

وأكدت عضو البرلمان العربي، أن الانتخابات الرئاسية يشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة قضائية مستقلة وستدير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الاستقلالية والحياد، كما ستتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذلك بوجود وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشددت على رفضها القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في سير قضية منظورة أمام القضاء المصري النزيه.

وأكدت عضو البرلمان العربي، أن المصلحة الوطنية تحتم على الجميع سواء المعارضة أو الموالاة، التكاتف ضد الجهات الأجنبية التي تسعى للنيل من مصر واستقرارها، وتحقيق أجندتها المسمومة بتفخيخ الأوضاع الداخلية.

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