حملات تأييد بأسوان لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج

لا صوت يعلو فوق صوت الإستعداد لإجراء الإنتخابات الرئاسية لعام 2024.

ونستعرض عبر " صدى البلد " حملات التأييد المتواصلة والمكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإستكمال مسيرة العمل والإنتاج والبناء والتنمية والعمران.

تأييد

حملات تأييد للرئيس السيسي بأسوان

قال محمد تبارك مواطن من محافظة أسوان، إنه قام بالتوجه إلى مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري لتحرير توكيل الترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة سلسلة التطوير والنجاحات .

وأكد أن المواطنين فى أسوان يدعموا ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح لاستكمال المشروعات الكبيرة والعملاقة مثل مشروع حياة كريمة الذي ساهم في إحداث طفرة كبيرة وغير مسبوقة داخل المراكز والقرى، بجميع أنحاء محافظات الجمهورية .

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالشباب والمرأة وذوي الهمم أيضاً، وده مكنش حاسين بيه قبل كده وده اللي بيخلينا نأكد وندعم ويكون لدينا إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بنحبك ياسيسي وكلنا معاك".

فيما قالت حنان عبد المولى أمين المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، إنها توجهت إلى الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرته وانجازاته.

وأوضحت أن ما يفعله الرئيس السيسي لدعم المرأة المصرية وتمكينها فى العديد من المناصب القيادية لدرجة أن جميع المنظمات والهيئات الدولية كانت تشيد بالإجراءات التي تم تنفيذها لصالح تمكين المرأة.

جهود

وأضافت أننا نجد اليوم فى محافظة أسوان العديد من القيادات النسائية التى من أبرزها نائبة محافظ أسوان، وسيدات يعملن رئيسات أحياء، حتى أن هناك سيدات تتقلد مناصب بمراكز الشباب، ولهذا يعتبر عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة.

فيما شهدت العديد من الميادين بمختلف مدن محافظة أسوان حملات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية ضمن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بينما شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، توافد عدد كبير من السيدات لتحرير توكيلات الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وحرر الأهالي بمدينة كوم أمبو توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليه الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت عددًا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث كان يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك دون رسوم.

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 هى 7 مكاتب على مستوى المحافظة.

وضمت أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان مكتب توثيق أسوان، ويقع بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة، ومكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوي، ومكتب توثيق مركز دراو، ويقع فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد.

بالإضافة إلى مكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع فى عمارات مجلس المدينة، و3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان، وهى مكتب توثيق بمدينة إدفو عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب، ومكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع بعمارات مجلس المدينة، ومكتب توثيق في مدينة السباعية، ويقع عند عمارات مجلس المدينة أعلى نقطة شرطة السباعية بشارع حسنى مبارك.