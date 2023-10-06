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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية تدين بيان البرلمان الأوروبي: مليء بالمغالطات وغير دقيق

صدى البلد

أدانت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي معربة عن رفضها التام والقاطع له واصفة إياه بأنه غير دقيق بالمرة ويهدف الي النيل من الدولة المصرية ويعتبر تعدي علي سيادة مصر ومليئ بالمغالطات وخاصة ان الدولة المصرية تعيش فترة من أزهي الفترات وخاصة في ملف حقوق الإنسان.

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وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات،وايضا الكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقف متفرجا علي الإنتهاكات التي تتم علي ارضه من معاملة أصحاب البشرة السمراء وغيرهم من الأفارقة وايضا الإنتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطنيين ولم نجد من البرلمان الأوروبي مثل تلك البيانات.

وأشارت هند حازم حبيب إلى أن مثل تلك البيانات تدل على أن البرلمان الأوروبي ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية بالرغم من ان الدولة المصرية وقيادتها تعمل علي إتاحة مناخ مناسب أمام جميع المواطنين وكان ذلك واضحا للجميع من خلال مخرجات جلسات الحوار الوطني.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها مؤكدة ان بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على أحد في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين.

البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الحوار الوطن الهيئة الوطنية الدولة المصرية الكيان الصهيونى الوطنية للانتخابات النائبة هند حازم

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